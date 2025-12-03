Comunicazione per le aree interne Diamante ospita il workshop dell’Ordine dei Giornalisti

Tempo di lettura: 4 minuti Prosegue il percorso di formazione e aggiornamento dedicato alla professione giornalistica presso la sede della Diamante, ad Airola (BN). Il workshop “In diretta! Le potenzialità dello streaming”, promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania e valido per 4 crediti formativi, ha illustrato le opportunità offerte dallo streaming nel mondo dell’informazione, con un taglio operativo e attento ai linguaggi contemporanei. L’iniziativa ha approfondito il ruolo dello streaming e della comunicazione digitale come strumenti sempre più centrali nel lavoro giornalistico e nel racconto del territorio, con un taglio operativo e contemporaneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunicazione per le aree interne, Diamante ospita il workshop dell’Ordine dei Giornalisti

