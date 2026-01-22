L’opera dimenticata di Vittorio Gnecchi-Ruscone risorge a Milano dopo quasi un secolo

L’opera dimenticata di Vittorio Gnecchi-Ruscone, “La Rosiera”, torna a essere protagonista a Milano dopo quasi un secolo. Quest’opera del Novecento, che narra un amore impossibile e un destino tragico, sarà riproposta il 26 gennaio 2026 nella Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi. Un’occasione per riscoprire un patrimonio musicale poco conosciuto e valorizzare la storia culturale italiana.

Dalla polvere del tempo risorge un'opera che il Novecento aveva dimenticato: "La Rosiera" di Vittorio Gnecchi-Ruscone, un idillio tragico che racconta amori impossibili e destini segnati, torna a emozionare il pubblico il 26 gennaio 2026 nella Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Un ritorno che non è solo musica, ma memoria storica, rivalsa artistica e testamento di un compositore tradito dal suo tempo. Quando la storia riscrive le sue ingiustizie. Vittorio Gnecchi-Ruscone nacque a Milano nel 1876 da una famiglia benestante, nipote di un industriale della seta. Studiò composizione privatamente con maestri di prestigio e nel 1903 completò "Cassandra", la tragedia lirica che avrebbe segnato indelebilmente la sua carriera.

