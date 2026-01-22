lo sviluppo di the witcher 4 potrebbe costare 800 milioni di dollari a cd projekt red secondo delle stime

Lo sviluppo di The Witcher 4 potrebbe richiedere circa 800 milioni di dollari, rendendolo uno dei progetti più costosi nella storia dei videogiochi. Questa stima riflette l’ambizione del nuovo capitolo, evidenziata dalla tech demo in Unreal Engine 5 mostrata lo scorso anno. Un investimento notevole che sottolinea l’importanza strategica e le aspettative legate al ritorno della celebre saga fantasy di CD Projekt RED.

Lo sviluppo di The Witcher 4 potrebbe diventare uno dei più costosi della storia dei videogiochi. Secondo alcune stime finanziarie, il nuovo capitolo della celebre saga fantasy di CD Projekt RED potrebbe richiedere investimenti complessivi vicini agli 800 milioni di dollari, una cifra che riflette l’ambizione del progetto, già evidente dalla tech demo in Unreal Engine 5 mostrata lo scorso anno, e che segnerebbe un netto salto dimensionale rispetto ai capitoli precedenti della serie. Le previsioni arrivano dall’analista Mateusz Chrzanowski di Noble Securities, che ha stimato un costo di circa 1,4 miliardi di zloty polacchi, pari a circa 388 milioni di dollari, per lo sviluppo vero e proprio di The Witcher 4. 🔗 Leggi su Game-experience.it

