lo chalet hosvi di civitanova venduto al gruppo streni

Lo chalet Hosvi di Civitanova, situato sul lungomare nord, è stato recentemente venduto al gruppo Streni. L’operazione conferma l’interesse per il settore turistico locale e rappresenta un nuovo assetto per uno degli stabilimenti balneari della zona. La transazione si inserisce in un contesto di rinnovamento e crescita dell’offerta turistica della città, mantenendo l’importanza di strutture di qualità per i visitatori.

Civitanova, 22 gennaio 2026 – Un altro stabilimento balneare civitanovese passa di mano. Hosvi, sul lungomare nord, è stato infatti rilevato dal gruppo Streni. I lavori inizieranno dopo l'estate, per avere il nuovo chiosco pronto al via della stagione 2027, anno che coincide con l'avvio delle aste previste dalla direttiva Bolkestein. Il gruppo Streni, operativo nel settore della pelletteria e valigeria, a Civitanova si muove anche in campo immobiliare. Con l'acquisizione di Hosvi allarga la sua vocazione balneare, visto che nel 2024 aveva acquistato anche lo stabilimento Arturo. L'operazione avviene in un momento delicatissimo per gli operator delle spiagge.

