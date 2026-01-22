Segui in tempo reale il match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Attualmente il primo set vede Musetti avanti 6-3, con il punteggio di 1-1 nel secondo set. Aggiorna la pagina per restare informato sui punti salienti e sui momenti chiave di questa sfida tra i due tennisti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Scappa il dritto a Sonego. A-40 Che punto! Si è visto di tutto, Sonego a terra. Chiude Musetti a rete. 40-40 Gran dritto di Musetti a seguito della variazione di rovescio. 40-A Doppio fallo. Palla break. 40-40 Arcobaleno disegnato dal dritto di Sonego, il secondo del match. 40-30 Non risponde sulla seconda il torinese. 30-30 Lungo il dritto dopo il kick. 30-15 Servizio slice vincente. 15-15 Palla corta in rete del toscano. 15-0 Servizio vincente Musetti. 0-1 A quindici il torinese. 40-15 Con la stop volley Sonego. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Volèe bassa vincente di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 6-3, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: primo set appannaggio del toscano

