LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 6-4 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura dell’argentino

Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. La partita si presenta equilibrata, con un primo set vinto da Darderi, seguito da un secondo successo di Baez. Attualmente, il punteggio è di 0-1 nel terzo set, con un break iniziale dell’argentino. Clicca qui per aggiornamenti continui e risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Contro break di Darderi! Ancora un gratuito di Baez che spara lungo un dritto centrale. 40-Ad Forza col dritto Darderi, che scende a rete e trova il vincente! 40-40 Colpo magistrale in uscita dal servizio di Baez! Rovescio lungolinea di controbalzo sulla potente risposta di Darderi! 30-40 Ancora un errore non forzato di Baez. Dritto in corsa ad incrociare fuori di poco. 30-30 Bravo Baez che si apre il campo col dritto e chiude con la smorzata corta. 15-30 Altro errore di Baez, stavolta con il dritto ad incrociare. 15-15 Finisce fuori di poco il lungolinea di rovescio dell'argentino.

