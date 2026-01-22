LIVE Darderi-Baez 6-3 1-6 5-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’argentino riapre il break

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. La partita è attualmente in corso, con il punteggio di 6-3, 1-6, 5-4. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti, punti e commenti sulla sfida tra i due tennisti argentini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lungolinea di dritto potente di Darderi! 15-15 A rete il dritto in corsa di Baez. Bel rovescio lungolinea di Darderi che scaturisce l'errore avversario 15-0 Volèe alta vincente di Baez dopo la discea rete. 5-4 Break di Baez! Passante di rovescio surreale dell'argentino! Si riapre il set. 0-40 Pallonetto ancora una volta vincente di Baez dopo la palla corta di Darderi! Tre palle break per l'argentino! 0-30 Lungo il recupero lungolinea di dritto di Darderi! Si complica all'improvviso questo set. 0-15 Dritto ad uscire vincente di Baez! Gran botta col suo colpo preferito! 5-3 Game di Baez.

