LIVE Darderi-Baez Australian Open 2026 in DIRETTA | 2-2 recupera subito il break di svantaggio l’azzurro

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti del match, con particolare attenzione al recupero dell'azzurro dopo il break di svantaggio. Clicca qui per la diretta e rimanere aggiornato su ogni variazione di gioco e risultato.

15-30 Viene a rete Baez e chiude con una smorzata di rovescio perfetta. 15-15 Comanda lo scambio l'argentino. Darderi tenta un lungolinea di rovescio ma la palla finisce a rete. 15-0 Buona la second di Darderi che si apre il campo e poi chiude con il dritto. 2-2 Break di Darderi! Altro errore di Baez che manda il tentativo di slice a rete. 30-40 Errore di Baez che manda largo un rovescio ad incrociare. Palla break Darderi. 30-30 Accelerazione con il dritto ad incrociare di Darderi! A Baez non riesce il recupero. 30-15 Chiama a rete Baez Darderi. La controsmorzata dell'argentino finisce a rete.

