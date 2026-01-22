LIVE Biathlon Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA | si avvicina la gara in notturna
Benvenuti alla diretta della short individual maschile di biathlon a Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale la gara di 15 km, prevista in notturna. Qui potrete trovare aggiornamenti costanti sui risultati e i pettorali di partenza. Rimani con noi per tutte le novità sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short individual maschile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Nove Mesto in Cechia. Alla Vyso?ina Arena di Nove Mesto na Morave prende forma uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento finale di stagione: la short individual maschile, gara che inaugura l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa che condurrà dritti verso l’evento a cinque cerchi di Anterselva. Un contesto particolare, di transizione ma allo stesso tempo decisivo, in cui molti atleti cercano conferme tecniche e mentali dopo settimane di competizioni ravvicinate. 🔗 Leggi su Oasport.it
