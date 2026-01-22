LIVE Biathlon Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Giacomel alle prese con il format più indigesto
Benvenuti alla diretta della gara di biathlon short individual maschile a Nove Mesto 2026. Seguiremo in tempo reale i concorrenti sulla distanza dei 15 km, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Rimanete aggiornati sugli sviluppi della competizione e sui risultati dei nostri atleti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short individual maschile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Nove Mesto in Cechia. Alla Vyso?ina Arena di Nove Mesto na Morave prende forma uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento finale di stagione: la short individual maschile, gara che inaugura l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa che condurrà dritti verso l’evento a cinque cerchi di Anterselva. Un contesto particolare, di transizione ma allo stesso tempo decisivo, in cui molti atleti cercano conferme tecniche e mentali dopo settimane di competizioni ravvicinate. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando parte Tommaso Giacomel nella short individual di Nove Mesto 2026: n. di pettorale, orario, tvTommaso Giacomel prenderà il via nella short individual maschile di Nove Mesto giovedì 22 gennaio alle ore 12:30, con il pettorale numero 45.
Biathlon, nove azzurri convocati per Nove Mesto: Giacomel al via con il pettorale gialloNove Mesto ospita l’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon prima della pausa olimpica di gennaio.
GIACOMEL super nella Sprint, seconda VITTORIA individuale in Coppa del Mondo | HIGHLIGHTS
