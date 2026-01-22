Si apre un nuovo capitolo nell’indagine sulla morte dell’82enne di San Lorenzo Maggiore, deceduto il 19 gennaio presso l’ospedale di Piedimonte Matese. La lite nel bar che ha preceduto il decesso sarà oggetto di approfondimenti tramite l’autopsia, che potrà chiarire le cause effettive della tragica perdita. La Procura di Benevento prosegue le indagini per fare luce su quanto accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Novità nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Benevento sulla morte dell’ 82enne di San Lorenzo Maggiore, deceduto il 19 gennaio scorso all’ospedale di Piedimonte Matese dopo oltre un mese di ricovero. I magistrati hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione il nesso tra la caduta avvenuta in un bar del paese e l’esito mortale. Il conferimento dell’incarico ai consulenti è stato fissato per venerdì 23 gennaio. L’anziano era rimasto gravemente ferito in seguito a una rovinosa caduta all’interno di un esercizio pubblico, episodio avvenuto al termine di una lite scoppiata poco prima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite nel bar finita in tragedia: l’autopsia chiarirà le cause della morte dell’82enne

