Mamma e figlia morte per intossicazione autopsia finita | cosa trapela

Sono state concluse le autopsie sui corpi di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, decedute tra il 27 e il 28 dicembre per un’intossicazione alimentare. I risultati preliminari non hanno fornito elementi immediati, come ha comunicato il procuratore di Campobasso. Le indagini proseguono per chiarire le cause di questa tragedia.

"Dall'autopsia non sono emersi elementi conoscitivi immediati": il procuratore della Repubblica di Campobasso, Nicola D'Angelo, lo ha detto al termine dell'accertamento irripetibile durato circa sette ore e svolto all'obitorio dell'ospedale Cardarelli sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte tra il 27 e il 28 dicembre dopo una gravissima intossicazione alimentare. Il procuratore ha ribadito che per chiarire le cause dei decessi sarà necessario attendere gli esiti degli esami chimici e tossicologici, che richiederanno tempi tecnici più lunghi. L'inchiesta, coordinata dalla Procura e affidata alla Squadra Mobile di Campobasso, prosegue dunque senza escludere alcuna ipotesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

