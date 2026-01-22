Liberata casa popolare occupata a San Faustino | FOTO

È stata rimossa un'occupazione abusiva di una casa popolare nel quartiere di San Faustino, nel centro storico di Viterbo. L'intervento ha restituito l’immobile alla disponibilità legittima, garantendo il rispetto delle normative e dei diritti delle persone coinvolte. L’operazione si inserisce nelle attività di tutela del patrimonio pubblico e di recupero degli alloggi destinati a finalità sociali.

Liberata una casa popolare abusivamente occupata nel quartiere di San Faustino, nel centro storico di Viterbo. L'intervento è scattato nella mattina di giovedì 22 gennaio, al civico 40 di via Sant'Agostino. Sul posto carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e di stato, insieme ai tecnici, tra cui quelli delle utenze e dell'Ater. Stando a quanto appreso, al momento dell'intervento l'abitazione, precedentemente occupata da una famiglia, era vuota: non era presente nessuna persona all'interno. Le operazioni hanno quindi riguardato principalmente una ricognizione dell'appartamento, con particolare attenzione alle condizioni e alle utenze.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Casa popolare occupata 'abusivamente': scatta lo sgombero di intera famigliaIl Comune di Aversa ha emesso un'ordinanza di sgombero immediato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente.

