Palermo la scuola di Brancaccio porta il nome di Sara Campanella | un impegno educativo contro la violenza di genere

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istituto Comprensivo di Brancaccio è stato intitolato a Sara Campanella, studentessa uccisa a Messina, per onorarne la memoria e promuovere l'educazione al rispetto e il contrasto alla violenza di genere. La cerimonia ha ufficializzato l'impegno della scuola nel diffondere i valori del riconoscimento reciproco, accogliendo il desiderio della famiglia della giovane vittima L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Un nodo come impegno contro la violenza di genere: l’opera di Raiola sarà inaugurata da De Luca

Leggi anche: In Sicilia 12 borse di studio in memoria di Sara Campanella per contrastare la violenza di genere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Intitolata una scuola di Palermo alla studentessa Sara Campanella - A distanza di nove mesi dal femminicidio, si è compiuta la volontà della scuola di Brancaccio molto colpita dalla tragedia, di onorare la memoria di Sara. livesicilia.it

palermo scuola brancaccio portaFemminicidio di Sara Campanella, intitolato a suo nome l'istituto di Brancaccio - La madre di Sara, Maria Concetta Zaccaria, ha dichiarato che l' unico desiderio della famiglia è quello di diffondere i ... lasicilia.it

Vandali in azione nella scuola Giuseppe Di Vittorio a Brancaccio - Qualcuno la scorsa notte ha mandato in frantumi una finestra del plesso scolastico ed è entrato rovistando nelle aule e ... rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.