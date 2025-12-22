Palermo la scuola di Brancaccio porta il nome di Sara Campanella | un impegno educativo contro la violenza di genere
L'Istituto Comprensivo di Brancaccio è stato intitolato a Sara Campanella, studentessa uccisa a Messina, per onorarne la memoria e promuovere l'educazione al rispetto e il contrasto alla violenza di genere. La cerimonia ha ufficializzato l'impegno della scuola nel diffondere i valori del riconoscimento reciproco, accogliendo il desiderio della famiglia della giovane vittima L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Intitolata una scuola di Palermo alla studentessa Sara Campanella - A distanza di nove mesi dal femminicidio, si è compiuta la volontà della scuola di Brancaccio molto colpita dalla tragedia, di onorare la memoria di Sara. livesicilia.it
Femminicidio di Sara Campanella, intitolato a suo nome l'istituto di Brancaccio - La madre di Sara, Maria Concetta Zaccaria, ha dichiarato che l' unico desiderio della famiglia è quello di diffondere i ... lasicilia.it
