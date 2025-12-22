Palermo la scuola di Brancaccio porta il nome di Sara Campanella | un impegno educativo contro la violenza di genere

Vandali in azione nella scuola Giuseppe Di Vittorio a Brancaccio - Qualcuno la scorsa notte ha mandato in frantumi una finestra del plesso scolastico ed è entrato rovistando nelle aule e ... rainews.it

Palazzo Reale-Monte Di Pietà a Palermo, quasi il 50% alunni lascia la scuola. Openpolis: gli abbandoni precoci della scuola riguardano il 19,8% tra 18 e 24 anni #ANSA - facebook.com facebook

Da Repubblica Palermo - La seconda vita dei giocattoli, alla scuola “Rita Borsellino” Ri-Giochiamo con Poste e Croce Rossa. I portalettere si occuperanno di raccogliere i doni e le letterine scritte a mano dai bambini e destinate a Babbo Natale. palermo.repub x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.