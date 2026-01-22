Lecce-Lazio sabato 24 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Via del Mare

L'anticipo della 21ª giornata di Serie A tra Lecce e Lazio si gioca sabato 24 gennaio 2026 alle 20:45 al Via del Mare. Le due squadre, attualmente in difficoltà, si affrontano in una partita che si preannuncia equilibrata, con poche reti attese. In questa guida troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un confronto che potrebbe offrire spunti interessanti.

Sabato sera al Via del Mare va in scena la sfida tra Lecce e Lazio, due squadra che vivono un momento di difficoltà e, più in generale, una stagione abbastanza tribolata. Partiamo dalle Aquile che sono reduci da un pesante ko casalingo contro il Como, nel quale non sono mai stati in partita e hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lecce-Lazio (sabato 24 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSabato 24 gennaio 2026 alle ore 20:45, al Via del Mare, si affrontano Lecce e Lazio in una sfida che vede entrambe le squadre impegnate in un momento complicato della stagione.

