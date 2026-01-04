Dopo l’azione statunitense contro Nicolás Maduro, l’attenzione si sposta sull’Europa, che deve affrontare una responsabilità crescente nelle questioni internazionali. L’analisi di Bonanni approfondisce le implicazioni di questa operazione, riflettendo su come le parole si traducano in azioni concrete e sulla necessità di un approccio responsabile nel contesto globale. Un'occasione per valutare il ruolo europeo nel mantenimento della stabilità e della legalità internazionale.

Il blitz statunitense volto all’arresto di Nicolás Maduro, presidente di fatto ma non di diritto del Venezuela, accusato di narcotraffico e terrorismo internazionale, segna comunque la possibile chiusura di una lunga e controversa stagione della storia venezuelana. Sotto il segno del chavismo, nel giro di pochi decenni, un Paese dalla solida tradizione economica è stato letteralmente devastato, trasformato in una dittatura opprimente, sostenuta da apparati militari iper-privilegiati e da un vasto sottoproletariato assistito, ridotto a strumento di consenso. Maduro ha proseguito e aggravato l’opera avviata da Hugo Chávez, il militare che nel 1999 riscrisse la Costituzione aprendo la strada a un potere personale privo di contrappesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dopo il blitz Usa, la sfida per l’Europa: da retorica a responsabilità. L’analisi di Bonanni

Leggi anche: Opportunità o minaccia? Da dove passa la sfida cinese a Usa ed Europa

Leggi anche: Perché solo stando unita l’Europa può evitare di essere schiacciata da USA e Russia: l’analisi del filosofo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela, attacco Usa a Caracas, Trump minaccia anche Messico e Colombia. Maduro in carcere a New York; Serie A: Juve-Lecce, Genoa-Pisa 1-1. Atalanta-Roma e Como-Udinese 1-0. VIDEO; Venezuela sfida il prezzo del petrolio: cosa cambia davvero dopo il blitz Usa e chi ci guadagna; Venezuela: colpo da maestro di Trump che cambia l’inerzia della sfida con Pechino.

Venezuela sfida il prezzo del petrolio: cosa cambia davvero dopo il blitz Usa e chi ci guadagna - Implicazioni immediate sui mercati energeticiL’uscita di scena di Nicolás Maduro riporta il Venezuela al centro del sistema energetico globale, ma gli ... assodigitale.it

In #Venezuela la Corte Suprema nomina Rodriguez presidente ad interim. Dopo la cattura nel blitz statunitense, Maduro è stato rinchiuso in un carcere a New York. Trump annuncia: "Gestiremo noi il paese fino a una transizione adeguata". Enzo Arceri #GR1 x.com

Radio1 Rai. . In #Venezuela la Corte Suprema nomina Rodriguez presidente ad interim. Dopo la cattura nel blitz statunitense, Maduro è stato rinchiuso in un carcere a New York. Trump annuncia: "Gestiremo noi il paese fino a una transizione adeguata". Enzo - facebook.com facebook