Le pillole di Polly: recensione di “La casa del carrubo” di Barbara Bellomo Vittorio Floridia, insegnante di latino e greco, cerca di affrontare le difficoltà quotidiane legate alla guerra, evitando di lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni per sé e la famiglia. In questa recensione, analizziamo i temi e lo stile del romanzo “La casa del carrubo”, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla narrazione e i messaggi dell’autrice.

Vittorio Floridia, di professione insegnante di latino e greco, vive sforzandosi di non pensare a tutte le disgrazie che potrebbero abbattersi su di lui e sulla sua famiglia a causa della guerra che è in corso. Ma le sciagure, che siano attese o meno, quando è il momento arrivano, e travolgono tutto ciò che trovano sul loro cammino con la furia devastatrice di un uragano. È la primavera del ’43, e i Signori della Guerra hanno appena deciso che la Sicilia riveste un’importanza cruciale nella strategia militare degli Alleati. È così che Catania, città placida e pacifica che non ha mai fatto del male nemmeno a una mosca, viene bombardata a tappeto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

