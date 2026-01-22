Le pagelle Masciadri infallibile da tre punti Il risveglio di Gazzotti e Aradori

Le pagelle della partita: Masciadri si conferma infallibile da tre punti, mentre Gazzotti e Aradori mostrano segni di risveglio. Gazzotti, in campo, si distingue per impegno e combattività, contribuendo con un assist e ottenendo un buon voto. Un quadro complessivo che evidenzia alcuni miglioramenti e la continuità delle prestazioni.

Gazzotti 6 (foto). Entra in campo e dà battaglia sotto le plance, serve un assist a Harper e si sblocca, per la gioia del Palafiera. Segnali positivi, compreso il 14 di plusminus, ovvero il fatturato di squadra nei 10' giocati. Tavernelli 6. Glaciale nel finale, quando realizza la tripla del +6 a -1'45" che lo fa salire a quota 8 punti nonostante una serata non propriamente brillante al tiro (37). È il 'picco' della sua serata, perché, per il resto, è ordinato ma senza uscire troppo dai binari. Gaspardo 5,5. L'esordio nel match è da dimenticare: Allen è ovunque e non riesce a trovare le giuste contromisure.

