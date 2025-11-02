Le pagelle di Livorno-Forlì impresa al Picchi da tre punti | squadra da 8 sognare qualcosa di più non costa niente

Forlitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria pesantissima quella che il Forlì raccoglie in casa del Livorno. I galletti espugnano l'Armando Picchi col risultato di 3 a 2 e infilano il quinto risultato utile consecutivo in campionato. Apre Petrelli di testa al 17° e raddoppia Manetti al 22°, Dionisi accorcia le distanze al 55° per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Livorno Forl236 Impresa