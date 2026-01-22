Le avventure di re Artù e di mago Merlino in scena al teatro San Leonardo

Domenica 25 gennaio, al Teatro San Leonardo di Viterbo, va in scena “Re Artù e la spada nella roccia”, un classico della letteratura cavalleresca. Uno spettacolo che ripercorre le avventure di re Artù e del mago Merlino, offrendo un momento di cultura e intrattenimento per tutte le età. Un’occasione per riscoprire un racconto senza tempo in un contesto teatrale dedicato.

Al San Leonardo di Viterbo, domenica 25 gennaio, va in scena un grande classico della letteratura cavalleresca: “Re Artù e la spada nella roccia”. Liberamente ispirato alla storia di Sir Thomas Malory, lo spettacolo racconta il percorso di formazione di Semola, ragazzo qualunque chiamato a diventare re. Un viaggio ricco di studio, errori, tentativi e tanta immaginazione, accompagnato dal mitico e imprevedibile Merlino e dalle osservazioni del pungente gufo Anacleto. Il testo, firmato da Alessio Rizzitiello e Simone Ruggiero, intreccia il racconto originale medievale con episodi noti al grande pubblico grazie al celebre film d'animazione Disney.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

