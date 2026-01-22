Lavoro | come arrotondano i liguri? OnlyFans al primo posto nelle ricerche

Sempre più italiani cercano metodi alternativi per integrare il proprio reddito, in un contesto di salari stagnanti e lavoro povero. Tra le ricerche più frequenti online, emerge la crescente attenzione verso piattaforme come OnlyFans, che nel panorama attuale rappresenta una delle opzioni più esplorate per ottenere un reddito supplementare.

Sono sempre di più gli italiani che cercano modi alternativi per guadagnare extra: complice il cosiddetto lavoro povero che, anche se assicura un impiego, non garantisce più stipendi dignitosi, aumentano le persone alla ricerca di “lavoretti” per arrotondare. La Liguria non fa eccezione: secondo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Gli italiani settimi al mondo per ricerche su Pornhub. A Milano vola OnlyFans

Leggi anche: Al primo posto il lavoro: "Pari stipendi e pensioni"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Come arrotondano i pugliesi: dj, grafico e social manager; Ecco come arrotondano lo stipendio i liguri: al primo posto c'è OnlyFans.

Come arrotondano i pugliesi: dj, grafico e social manager Ricerca su dati Google trendsSempre più italiani cercano modi alternativi per guadagnare extra, ma quali sono davvero le side hustle più popolari nel nostro Paese? Per capire quali siano oggi le Side Hustle più popolari in Italia ... noinotizie.it

Ecco come arrotondano lo stipendio i liguri: al primo posto c'è OnlyFansSecondo l'analisi al primo posto c'è OnlyFans: la piattaforma di abbonamento online lanciata nel 2016, con sede a Londra, che permette ai creatori di contenuti di monetizzare foto, video e live ... primocanale.it

Lo evidenzia uno studio portato avanti da un sito specializzato: in Liguria le attività lavorative secondarie o lavoretti extra svolti parallelamente al lavoro principale vedono al primo posto guadagni generati da Only Fans facebook