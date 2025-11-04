Lavori di asfaltatura in pieno centro storico strade chiuse per 3 giorni | le disposizioni
Tre giorni di lavori in centro. Da martedì 4 a giovedì 6 novembre, via Ripagrande sarà interrotta al transito (eccetto autorizzati) nel tratto tra corso Porta Reno e via Boccacanale di Santo Stefano, per consentire l'esecuzione di lavori di asfaltatura per conto della società Hera.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
