Lavori di asfaltatura in pieno centro storico strade chiuse per 3 giorni | le disposizioni

Ferraratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di lavori in centro. Da martedì 4 a giovedì 6 novembre, via Ripagrande sarà interrotta al transito (eccetto autorizzati) nel tratto tra corso Porta Reno e via Boccacanale di Santo Stefano, per consentire l'esecuzione di lavori di asfaltatura per conto della società Hera.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

