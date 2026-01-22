L' apertura inedita del Tempo | la profezia di Benedetto

Nella prima pagina di oggi del Tempo, oltre alle notizie di attualità e alla conferma della nostra analisi sulla Groenlandia, si distingue un'apertura insolita e interessante. Si tratta di un approfondimento che, pur mantenendo un tono sobrio, offre uno sguardo particolare su temi di rilevanza globale, evidenziando come le dinamiche geopolitiche e le strategie di sfruttamento delle risorse siano più attuali che mai.

Nella prima di oggi del Tempo, oltre ai fatti del giorno, compresa la questione Groenlandia, su cui viene confermata la nostra tesi (passa la linea del consorzio tra americani ed europei per lo sfruttamento delle risorse e non quella di un eventuale conflitto), c'è un'apertura del tutto anomala, ma più attuale di quanto si possa immaginare. La nostra testata, infatti, pubblica un'omelia inedita di Ratzinger, in cui il pontefice, pur trovandoci nel 1979, anticipa alcuni temi cruciali della nostra epoca, dalla crisi identitaria dell'Europa alle tensioni in Iran, generate dal regime di Khamenei. La profezia di Benedetto. In un'omelia di 47 anni fa anticipa temi cruciali della nostra epoca. Nei racconti degli Atti degli Apostoli (16,6-10), si narra un episodio che evidenzia le origini e l'identità dell'Europa.

