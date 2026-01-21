Bonaccorsi fa espodere la festa dorica al Fittipaldi | Francavilla battuto Ancona in finale di Coppa Italia
Ancona ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver sconfitto Francavilla al
Ancona in finale. Magari ininfluente ai fini dell’obiettivo promozione, con il coefficiente regalato dalla qualificazione sfruttabile solo in caso di eventuale ripescaggio (e quindi di mancato primo posto nel girone), ma pur sempre un traguardo prestigioso, in una competizione che i biancorossi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ancona, la Coppa da non snobbare. Al Del Conero l’ostacolo FrancavillaMercoledì, allo stadio Del Conero di Ancona, si disputa la semifinale di Coppa Italia di Serie C tra l’Ancona e il FC Francavilla.
Pareggio...di rigore per un'Ancona poco concreta: dorici chiamati al blitz a Francavilla per raggiungere la finaleL'Ancona affronta la semifinale di Coppa Italia con un pareggio a reti inviolate, frutto di una prestazione equilibrata ma priva di concretezza offensiva.
