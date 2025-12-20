Mattinata di tensione a Iseo, dove diversi studenti dell’Istituto Antonietti hanno deciso di protestare contro la direzione scolastica, appena prima delle vacanze natalizie. "Abbiamo deciso di non partecipare alle lezioni – hanno spiegato gli studenti – perché non abbiamo torni e altri utensili, in pratica il laboratorio di meccanica non esiste. Noi vogliamo imparare a lavorare per entrare al meglio nel mondo del lavoro". Per un paio d’ore gli studenti hanno innescato fumogeni e alzato le voci. Poi si sono dispersi verso le stazioni dei bus e del treno e verso il centro, dove si trovava il mercato natalizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laboratorio di meccanica chiuso. All’Istituto Antonietti di Iseo gli studenti protestano a gran voce

