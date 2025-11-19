Cadavere nel bosco di Calcata difficile identificarlo | potrebbe essere Andrea Gentili ma serve il test del Dna
Non è stato possibile il riconoscimento del cadavere trovato nei boschi di Calcata lunedì 17 novembre 2025. Per identificarlo sarà necessario il test del Dna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il corpo, ritrovato in fondo a un pendio di 100 metri con addosso la stessa camicia dell'83enne scomparso a settembre, sarà ora sottoposto agli accertamenti med
