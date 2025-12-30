Nba Jokic stop per infortunio al ginocchio | fermo un mese

Nikola Jokic dei Denver Nuggets sarà indisponibile per circa un mese a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, subito durante la partita contro Miami Heat. Secondo fonti ufficiali, il centro serbo ha riportato un’iperestensione, che richiederà un periodo di recupero prima di poter tornare in campo. La squadra dovrà quindi affrontare le prossime settimane senza la sua figura principale, con possibili ripercussioni sul rendimento complessivo.

(Adnkronos) – I Denver Nuggets perdono la loro stella Nikola Jokic per circa un mese. Secondo quanto scrive Espn, il centro serbo, infortunatosi la scorsa notte nel match perso a Miami contro gli Heat, ha infatti riportato una iperestensione al ginocchio sinistro. Il tre volte Mvp si era fatto male quando il compagno di squadra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

