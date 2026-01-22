Rozzano, periferia spesso associata a problemi sociali e difficoltà, si trova al centro di recenti eventi che ne evidenziano le sfide. L’omicidio di Domenico Lorusso ha riportato l’attenzione su alcune aree del quartiere, mentre la mancata selezione come capitale italiana della cultura 2028 rappresenta un’occasione persa per valorizzare il territorio. Questi episodi riflettono le complessità di una comunità in cerca di riconoscimento e sviluppo.

Rozzano sembra restare inchiodata al suo destino di periferia irredibimile. L'ultimo fatto di cronaca nera, l'omicidio di Domenico Lorusso, che ha riportato alla ribalta ciò che succede in quella casbah che sono le sue case Aler, si accompagna ora all'esclusione dalle selezioni per scegliere la capitale italiana della cultura 2028. Alle quali si era candidata. Ogni volta che la città a sud di Milano, ormai una sua propaggine a tutti gli effetti a venti minuti di tram da piazza Duomo, cerca di affrancarsi dal marchio di "Rozzangeles" e tenta di volare alto, ecco che interviene qualcosa o qualcuno a riportarla amaramente coi piedi per terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sfida (persa) di Rozzano

Inter Arsenal, Braglia non ha dubbi: «Sfida decisiva per il percorso europeo. Dopo la finale persa…»Braglia analizza la sfida tra Inter e Arsenal in Champions League, sottolineando l’importanza di questa partita per il percorso europeo delle due squadre.

PfP, che occasione persa. Ora sfida al Costone SienaLa Pallacanestro Femminile Prato affronta una sfida difficile, con un’occasione persa e un test di maturità da superare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Come la sfida (persa) con Hamilton nel 2023 ha forgiato il George Russell di oggi; La sfida (persa) di Rozzano; Efe Bayram: Cinque gare alla fine della Regular Season, vanno tutte affrontate con un grande cuore e con la giusta mentalità; La Juventus travolge la Cremonese e resta in scia alle migliori.

La sfida (persa) di RozzanoRozzano sembra restare inchiodata al suo destino di periferia irredibimile. L'ultimo fatto di cronaca nera, l'omicidio di Domenico Lorusso, che ha riportato alla ribalta ciò che succede in quella casb ... ilgiorno.it

Reggiana, Marras: Serve più maturità, partite così non vanno perseAl termine della sfida persa contro il Padova, Manuel Marras ha analizzato la prestazione della Reggiana in conferenza stampa, soffermandosi sugli episodi chiave e sulla necessità di crescere nella ... tuttomercatoweb.com

Il vero eroe della serata di Champions di questo martedì è stato lui. All’anagrafe Adilet Sadybekov, 23enne centrocampista kazako. Al 92esimo della sfida persa dal suo Kairat ha segnato l’1-4 finale, classico gol della bandiera. Testa bassa per la pesante sco - facebook.com facebook