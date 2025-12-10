pfp che occasione persa ora sfida al costone siena

La Pallacanestro Femminile Prato affronta una sfida difficile, con un’occasione persa e un test di maturità da superare. Dopo aver ritrovato la vittoria contro Umbertide, la squadra si trova nuovamente a dover affrontare una fase di crisi, evidenziando le difficoltà nel percorso stagionale e la necessità di risposte immediate.

Test di maturità fallito per la Pallacanestro Femminile Prato, che dopo aver ritrovato la vittoria contro Umbertide deve nuovamente fermarsi. La laniere perdono uno scontro fondamentale con Pontedera, che si presentava alla gara sul parquet della Toscanini come ultima forza (in solitaria) del campionato di serie B e con un solo successo alle spalle. Billi e compagne si arrendono per 56-63 e adesso sono in fondo alla graduatoria assieme, oltre che alla compagine pisana, anche a Umbertide e alla Nico Basket. Partita intensa e sul filo del rasoio per tutte e quattro le frazioni di gioco: dopo i primi 10’, la squadra allenata da Paolo Bertini si trova in vantaggio sul 14-9. 🔗 Leggi su Lanazione.it