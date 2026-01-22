La scarsa prospettiva dei politici occidentali è disarmante

L’attuale scenario politico occidentale appare caratterizzato da una scarsa prospettiva di leadership e visione strategica. Donald Trump ha dimostrato di conoscere bene questa realtà, sapendo che può agire con maggiore fermezza nei confronti di un'Unione Europea percepita come priva di forte guida e unità. Questa dinamica influisce sul contesto internazionale, evidenziando le sfide e le opportunità di un quadro politico in evoluzione.

Era tutto molto evidente da tempo. di Giuseppe Romeo – Capaci solo di chiudere le stalle quando le mucche sono già scappate. Tra seguaci del globalismo consumistico, devoti alla teologia gender things, ostaggi di sé stessi oggi ognuno si sorprende delle intemperanze trumpiane, il quale, Trump, ha ben compreso con chi ha a che fare e sa che può alzare la posta nei confronti di una UE senza anima e senza leader. Tra Macropoleoni in nostalgico ricordo di De Gaulle, alle imitazioni pessime di un thatcherismo d’occasione, una pessima rappresentazione della Germania social democratica e possibilista dimenticata da un Merz votato alle armi e alla finanza, devoti all’autocrazia post-germanica interpretata egregiamente dalla von der Leyen, alla imitazione italiana di un andreottismo inconsapevolmente similgiolittiano di cui non si è all’altezza, I Paesi europei, Canada compreso, scoprono di essere stati sostenitori di quel doppio standard che ha affondato quel diritto internazionale di cui si come presentavano difensori e promotori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Noa: “Nel 2026 ascoltiamo il Papa: la pace deve essere disarmata e disarmante. La pace non è uno slogan, è una responsabilità quotidiana. Come ha detto il Santo Padre nel giorno del suo insediamento, deve essere disarmata e disarmante“Nel 2026, ascolteremo le parole del Papa sulla necessità di una pace disarmata e disarmante, un impegno che richiede responsabilità quotidiana.

