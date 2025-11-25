Nuova truffa su WhatsApp la Polizia di Stato avverte gli italiani | fate attenzione

Una nuova truffa sta circolando rapidamente in Italia tramite WhatsApp e altre app di messaggistica. Il fenomeno, già noto in passato, questa volta si presenta con modalità più sofisticate e credibili, spingendo la Polizia Postale a diffondere un avviso di sicurezza rivolto a tutti i cittadini. Gli autori della truffa si spacciano per figure istituzionali, sfruttando la paura e l’urgenza per ottenere informazioni personali o accedere ai conti bancari degli utenti. Modalità operative della nuova truffa su WhatsApp. Il raggiro si sviluppa in più fasi. Secondo quanto riportato dal Commissariato di polizia online, il primo contatto avviene tramite un messaggio falso che simula una comunicazione ufficiale della banca e segnala presunti problemi sul conto corrente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Nuova truffa su WhatsApp, la Polizia di Stato avverte gli italiani: fate attenzione

News recenti che potrebbero piacerti

Black Fiday, occhio alla nuova truffa: medicina estetica scontata fino al 50%. L'allarme dei #medici e come riconoscere l'inganno Vai su X

Nuova truffa online: usate foto false di dirigenti della Polizia per ingannare i cittadini | https://shorturl.at/0e3GX - facebook.com Vai su Facebook

La nuova truffa su WhatsApp, vere foto di poliziotti ma profili falsi, polizia avverte: “Non fornite dati” - Come spiega il Commissariato di polizia online, tutto parte da un rodato meccanismo già usato per altre truffe e che prevede l'invio di messaggi apparentemente ... Si legge su fanpage.it

La nuova truffa su WhatsApp: foto vere di poliziotti e profili falsi - La Polizia Postale ha segnalato una nuova forma di raggiro che negli ultimi giorni sta colpendo molte persone in tutta Italia. tecnoandroid.it scrive

Nuova truffa per svuotare i conti, come difendersi da un sms che sembra vero - Nelle ultime settimane numerosi cittadini stanno ricevendo messaggi SMS che sembrano provenire dal proprio istituto bancario e che segnalano presunti problemi o ... Lo riporta ilfattovesuviano.it