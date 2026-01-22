Accordo sulla Groenlandia | il bottino di Trump tra basi petrolio e terre rare Ma resta il nodo sovranità

L’accordo sulla Groenlandia tra Donald Trump e i leader internazionali delinea un interesse crescente per le risorse naturali, tra cui petrolio e terre rare, e rafforza la presenza militare nell’area. Tuttavia, il tema della sovranità della regione rimane ancora aperto. Questo accordo evidenzia le sfide geopolitiche e le tensioni legate al controllo e alla gestione di territori strategici, senza però affrontare direttamente la questione dell’indipendenza groenlandese.

Roma, 22 gennaio 2026 – Risorse naturali e presenza militare accentuata. La questione della sovranità della Groenlandia non è stata toccata, ma tutti sperano che l’incontro di ieri fra Donald Trump e il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, abbia raffreddato i bollenti spiriti del tycoon e la sua determinazione a imporre sanzioni agli alleati occidentali non allineati. Come sempre, quanto si parla di The Donald, gli annunci sono molti, i dettagli sugli accordi molti meno. Di certo, c’è che, almeno dal punto di vista dell’inquilino della Casa Bianca, l’accordo sarà vantaggioso non solo per gli Stati Uniti ma per l’intera Alleanza atlantica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Groenlandia, la caccia al tesoro di Trump: 400 miliardi in terre rare, gas, petrolio, rubini e diamanti (più difesa e rotte artiche)La Groenlandia sta attirando l’attenzione internazionale per le sue risorse, tra terre rare, gas, petrolio, rubini e diamanti.

DALLA CATTURA DI MADURO ALLA GROENLANDIA: IL PIANO GLOBALE DI TRUMP SECONDO MASSIMO GAGGI

