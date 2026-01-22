La fiamma olimpica entra in piazza San Marco
Alle 19.50, la fiamma olimpica è giunta in piazza San Marco, accolta da una folla di spettatori. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza, con il braciere e il palco del villaggio temporaneo pronti ad accogliere questa simbolica tappa del percorso olimpico. La cerimonia rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione dei valori sportivi e culturali.
Tra due ali di folla intorno alle 19.50 la fiamma olimpica è arrivata in piazza San Marco. Ad attenderla il braciere e il palco del villaggio temporaneo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Il tedoforo di Cellino San Marco: la fiamma olimpica “simbolo di rinascita” dopo la malattia Alberico De Lorenzo
Leggi anche: Il tedoforo di Cellino San Marco: la fiamma olimpica “simbolo di rinascita” dopo la malattia Alberico De Lorenzo
Argomenti discussi: La Fiamma Olimpica arriva a Venezia; Rovereto Città della Pace accoglie la Fiamma Olimpica; Milano Cortina, la fiamma olimpica arriva a Treviso: svelato il percorso in città; Milano Cortina -20: domani la Fiamma olimpica entra in Veneto.
La Fiamma Olimpica arriva in Val di FiemmeMercoledì 28 gennaio sfilata dei tedofori e intrattenimenti a Predazzo, Tesero e Cavalese ... ladigetto.it
La Fiamma Olimpica entra in Lombardia: ecco il percorso che la porterà tra Brianza e MonzaA Monza, il percorso cittadino sarà lungo circa 3,8 chilometri e toccherà alcuni dei luoghi più simbolici: da via Boito a viale Brianza, con ingresso nell’Avancorte della Villa Reale, quindi piazza ... monza-news.it
Simone Venturini. Richard Clayderman · Chariots of Fire. #VENEZIA • La fiamma olimpica sale in gondola a #Rialto. Che fantastica emozione - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.