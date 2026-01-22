La fiamma olimpica entra in piazza San Marco

Alle 19.50, la fiamma olimpica è giunta in piazza San Marco, accolta da una folla di spettatori. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza, con il braciere e il palco del villaggio temporaneo pronti ad accogliere questa simbolica tappa del percorso olimpico. La cerimonia rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione dei valori sportivi e culturali.

