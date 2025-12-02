Il tedoforo di Cellino San Marco | la fiamma olimpica simbolo di rinascita dopo la malattia Alberico De Lorenzo

Di seguito il comunicato: Tanti i tedofori del mondo dello sport, medaglie olimpiche e paraolimpiche, dello spettacolo che porteranno per qualche tratto della nostra Italia la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Un’avventura entusiasmante che vedrà protagonisti 50 tedofori, tra gli altri la nostra Flavia Pennetta, ma anche appassionati, semplici cittadini con storie di ispirazione quotidiana per tutti, scelti per essere ambasciatori di pace, amicizia e di sport. A portare la torcia olimpica ci sarà anche Alberico De Lorenzo, fotografo professionista, da Cellino San Marco, sposato con 4 figli di 31, 28, 16 e 12 anni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Il tedoforo di Cellino San Marco: la fiamma olimpica “simbolo di rinascita” dopo la malattia Alberico De Lorenzo

