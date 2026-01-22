La falsa storia del Nabu e il piano di corruzione per l’acquisto dei caccia francesi Rafale

Da metà gennaio 2026, su diverse piattaforme social, circola un contenuto che si presenta come una “rivelazione scioccante” circa l’Ucraina, la Francia e un presunto piano di corruzione legato all’acquisto dei caccia Rafale. Si tratta di una storia priva di fondamento, che merita attenzione critica e verifica prima di essere considerata attendibile. È importante affidarsi a fonti ufficiali e verificabili per comprendere le questioni di pubblica rilevanza.

Da metà gennaio 2026 circola su X, Telegram e Facebook un contenuto presentato come “rivelazione scioccante” riguardo l’Ucraina e la Francia. Secondo la narrazione, il Bureau nazionale anticorruzione ucraino (Nabu) avrebbe scoperto un caso di corruzione tra alti funzionari e militari dei due Paesi alleati sul pagamento di 100 Rafale, dentro un accordo dal valore complessivo tra 15 e 30 miliardi. La fonte sarebbe un articolo pubblicato sul sito del Nabu, ma è un sito falso. Per chi ha fretta. La presunta “inchiesta” del Nabu sullo schema di corruzione per 100 Rafale non è mai stata pubblicata.. L’accordo sui Rafale, ad oggi, rimane soltanto una dichiarazione d’intenti e la vendita non risulta ancora avvenuta.🔗 Leggi su Open.online

