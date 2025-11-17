Zelensky e Macron | intesa per l' acquisto fino a 100 caccia Rafale | Dnipro sotto massiccio attacco di droni russi
Von der Leyen: "Enorme il deficit di Kiev, servono 70 miliardi di euro". Per Viktor Orban l'Ucraina "non può vincere" e gli aiuti a Kiev "uccidono l'Ue". Intanto prosegue l'avanzata russa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000, #17novembre #Maltempo #Gorizia #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #Macron #Parigi #Gaza #Israele #Hamas #Palestina #Trump #Eurallumina #SheikhHasina #Bangladesh #CarloVerdone #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
Rifugio parigino. Zelensky da Macron, accordo per 100 caccia Rafale, sistemi antiaerei, droni e treni Vai su X
Zelensky a Parigi da Macron, intesa per acquisto fino a 100 caccia. Il presidente francese: 'Un grande giorno' - Tusk: 'Incidente a ferrovia polacca è stato sabotaggio' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Macron e Zelensky, intesa per l’acquisto fino a 100 caccia Rafale: «Un grande giorno» - T di nuova generazione in fase di sviluppo, sistemi radar e droni ... Secondo unionesarda.it
Zelensky a Parigi sigla un’intesa “storica” per l’acquisto di caccia, droni e sistemi antiaerei - Il presidente ucraino accolto dall'omologo Emmanuel Macron all'Eliseo: "Nuova tappa" nel sostegno della Francia alla resistenza di Kiev. eunews.it scrive