Mercato Juve occhi sul centrocampista del Feyernoord | la lista dei desideri di Comolli Cosa trapela sull’interesse in Olanda

Il mercato della Juventus si anima con l'interesse per il centrocampista del Feyenoord, in un quadro di manovre orchestrate da Damien Comolli. Tra le priorità di rinforzo figura Frattesi, ma non si escludono le piste Schlager e Timber, mentre in Olanda si susseguono voci e dettagli sulle mosse bianconere. Un'estate calda per il settore mediano dei bianconeri, con tante possibili novità all’orizzonte.

Mercato Juve, le manovre di Damien Comolli per rinforzare la mediana. In cima alla lista c’è Frattesi, ma restano vive le piste Schlager e Timber. La Juventus sta pianificando con estrema cura la strategia per il mercato di gennaio, con l’obiettivo prioritario di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza, sotto la guida di Damien Comolli, è alla ricerca di un profilo che possa innalzare immediatamente il livello qualitativo del centrocampo di Luciano Spalletti. Sebbene il sogno resti Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia, il club francese continua a fare muro, spingendo i bianconeri a valutare opzioni alternative molto concrete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

