Juventus scelto il profilo del vice Kalulu? Ecco l’ultima idea dei bianconeri per rinforzare le corsie

La Juventus valuta un nuovo profilo come vice Kalulu, con l’obiettivo di rafforzare le corsie laterali. Dopo aver ottenuto una qualificazione importante in Champions League, la società continua a lavorare sul mercato per migliorare la rosa, focalizzandosi anche sulla difesa e sulle fasce. Ecco le ultime indiscrezioni e le idee in campo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Mercato Cagliari, spunta l’idea Lovric per rinforzare il centrocampo: l’ultima mossa dei rossoblù e tutti i dettagliIl Cagliari valuta l’eventuale acquisto di Lovric per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione.

Calciomercato Juventus, Mingueza vice Kalulu: Joao Mario, noLa Juventus monitora attentamente il calciomercato, valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa.

Juventus, individuato il nuovo vice Kalulu: la dirigenza valuta l’ultima idea per rinforzare la fascia destra, i dettagliLa Juventus, rinvigorita dal successo europeo contro il Benfica che ha spalancato le porte ai playoff di Champions League, non limita le proprie manovre di mercato al solo reparto offensivo. Mentre la ... calcionews24.com

Juventus, Pedullà: ‘Si aumenterà l’offerta per Mateta, altre soluzioni non sono calde’Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra la Juventus e il Crystal Palace per Jean ... it.blastingnews.com

