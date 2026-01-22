Juve Stabia-Virtus Entella ventunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Juve Stabia e Virtus Entella, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I campani vogliono rafforzare la propria posizione in zona playoff, mentre gli ospiti mirano a evitare la zona retrocessione. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I campani sognano di consolidare la propria posizione playoff, mentre gli ospiti devono mantenersi distanti dalla zona retrocessione. Juve Stabia-Virtus Entella si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le Vespe sono reduci dal blitz esterno di Bari che li ha rilanciati nei piani alti, oltre ad aver interrotto una lunga serie di insuccessi lontani dalle mura amiche. La squadra di Abate è adesso ottava con 30 punti, ma vuole continuare a pedalare, mantenendo un profilo basso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

