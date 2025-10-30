Virtus Entella-Empoli undicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri vogliono il riscatto contro i toscani in cerca di rilancio. Virtus Entella-Empoli si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Comunale di Chiavari. VIRTUS ENTELLA-EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri hanno fatto del loro campo un punto di forza, ma sono reduci dalla brutta sconfitta di Frosinone che ha fatto rumore. La squadra di Chiappella ha 10 punti, appena sopra la zona retrocessione, e spera appunto nel fattore casalingo per tirarsi fuori da questa situazione. I toscani hanno soltanto un punto in più degli avversari, e un rendimento non consono alla loro ambizione di risalire immediatamente in massima serie. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

