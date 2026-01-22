Jakirovic Inter: il calciatore croato Leon Jakirovic ha recentemente raggiunto Milano, dando così il via alla sua esperienza con l’Inter. L’attaccante, ex Hajduk Spalato, si prepara ad integrarsi nel team nerazzurro, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Questa operazione testimonia l’impegno del club nel rafforzare la rosa e puntare su giovani talenti provenienti dall’Europa centrale.

Inter News 24 Jakirovic Inter: Leon Jakirovic è ufficialmente sbarcato a Milano nei minuti scorsi per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Il colpo di mercato in prospettiva dell’Inter è ora realtà: come riporta Gianlica Di Marzio, il volo che trasportava Leon Jakirovic è toccato terra pochi istanti fa. Il difensore centrale, un colosso di 191 centimetri dotato di ottima tecnica individuale, ha lasciato la Dinamo Zagabria per legarsi al club di Viale della Liberazione. Nonostante i rumors iniziali su altre squadre croate, la dirigenza meneghina ha accelerato con decisione assicurandosi uno dei talenti più cristallini del panorama balcanico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jakirovic Inter, il gigante croato è atterrato a Milano: comincia l’avventura nerazzurra dell’ex Hajduk Spalato

Mercato Inter, assalto al talento croato: Marotta accelera per Mlacic dell’Hajduk Spalato! Le cifreL’Inter sta intensificando le trattative per Mlacic dell’Hajduk Spalato, con attenzione particolare alla difesa del futuro.

Calciomercato Inter, caccia al gioiello croato: Marotta punta Mlacic dell’Hajduk Spalato. Spuntano le cifre dell’affareL’Inter prosegue il proprio mercato alla ricerca di talenti, con Marotta e Ausilio impegnati nell’affare Mlacic dall’Hajduk Spalato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inter, chi è Jakirovic: un talento croato per la difesa del futuro; Chi è Helland, il gigante norvegese scelto dal Bologna: talento, numeri e un infortunio diventato virale; Jakirovic, chi è il nuovo acquisto dell'Inter: età, altezza, carriera, stipendio, la trattativa con i nerazzurri; Mlacic Inter colpo per il futuro in arrivo | definiti i dettagli con l’Hajduk.

Jakirovic all’Inter: contratto, progetto e il ruolo di Ausilio. E in Croazia attaccano la DinamoIl giovane difensore vestirà la maglia dell'Inter. In Croazia svelano i dettagli della trattativa e attaccano la Dinamo ... msn.com

Inter, offerta per Jakirovic: fiducia per il sì della Dinamo ZagabriaL’Inter si avvicina a Jakirovic, difensore classe 2008 della Dinamo Zagabria. Come avevamo raccontato, i nerazzurri avevano messo gli occhi sul talento croato e nella giornata di oggi, lunedì 19 genna ... gianlucadimarzio.com

Jakirovic all'Inter, domani le visite: difende, imposta e... ha già affrontato il Milan x.com

Jakirovic Inter, affare in chiusura! Arrivano conferme sulla data delle visite mediche, poi arriverà l'ufficialità: ecco quando sarà un giocatore nerazzurro - facebook.com facebook