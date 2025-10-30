Vittoria Ragusa 78enne muore dopo essere stato visitato da un infermiere | l' ospedale dovrà risarcire la famiglia con un milione di euro

La vicenda accaduta il giorno di Ferragosto. Per il tribunale l'Asp, che è stata condannata in primo grado, è responsabile dell'operato dei suoi ausiliari e dovrà pagare il maxi risarcimento.

Un 78enne la notte di Ferragosto si sente male, va al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria (Ragusa), dove viene accolto da un infermiere che lo sottopone a elettrocardiogramma, gli somministra farmaci e lo dimette. L'uomo muore poco dopo. Il tribunale ha condannato l'Asp di Ragusa a risarcire la famiglia con un milione di euro.

