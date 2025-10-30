Vittoria Ragusa 78enne muore dopo essere stato visitato da un infermiere | l' ospedale dovrà risarcire la famiglia con un milione di euro
La vicenda accaduta il giorno di Ferragosto. Per il tribunale l'Asp, che è stata condannata in primo grado, è responsabile dell'operato dei suoi ausiliari e dovrà pagare il maxi risarcimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Errore fatale al pronto soccorso di Vittoria (RG), 78enne muore: Asp condannata e potrà rivalersi sull’infermiere - Un 78enne la notte di Ferragosto si sente male, va al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria (Ragusa), dove viene accolto da un infermiere che lo sottopone a elettrocardiogramma, gli sommi ... Segnala msn.com
