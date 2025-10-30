La vicenda accaduta il giorno di Ferragosto. Per il tribunale l'Asp, che è stata condannata in primo grado, è responsabile dell'operato dei suoi ausiliari e dovrà pagare il maxi risarcimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Vittoria (Ragusa), 78enne muore dopo essere stato visitato da un infermiere: l'ospedale dovrà risarcire la famiglia con un milione di euro