Io sono Farah, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio. Tahir rapisce Farah e la libererà solo se riuscirà a convincerlo di voler stare con Behnam. Con il pretesto di rinnovarle il guardaroba, Rahsan porta Farah in un negozio. Nei camerini le propone denaro e gioielli in cambio della sua fuga definitiva dalla vita di Behnam. Farah però rifiuta categoricamente, perché non vuole lasciare Kerim nelle mani del padre, continuano le anticipazioni di Io sono Farah. Appena escono dal negozio, Tahir appare all’improvviso e porta via Farah. Rahsan comprende subito che quella situazione potrebbe essere l’occasione ideale per spingere Behnam ad allontanare Farah. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Io sono Farah, anticipazioni al 30 gennaio: Tahir rapisce Farah

Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni al 23 gennaio: Tahir rapisce Merjan

Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Behnam trova Farah e la rapisce

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 19 al 23 gennaio; Io sono Farah, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026; Le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate del 20 gennaio.

Io sono Farah, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026 su Canale 5Cosa accadrà negli episodi Io sono Farah in onda su Canale 5 nella settimana dal 26 al 30 gennaio 2026? News sulla serie tv turca. superguidatv.it

Io sono Farah, anticipazioni dal 22 al 30 gennaio: Farah in pericolo, Behnam trama nell'omLe nuove puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5 dal 22 al 30 gennaio alle 14:00, promettono colpi di scena e tensioni alle stelle. La soap turca si prepara a svelare nuovi segreti e drammatici ... it.blastingnews.com

Le serie turche continuano a conquistare il pubblico, ma Io sono Farah riesce ancora a tenervi incollati allo schermo - facebook.com facebook

‘Prima di noi’ vince su ‘Io sono Farah’ al ralenty. Floris con Renzi Augias e Casini, Sangiuliano da Berlinguer. Stravince Di Martedì, Sottile batte Bianchina. Champions League come Floris, Inter batte Napoli. In access grande sfida sopra i cinque milioni primao x.com