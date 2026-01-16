Io sono Farah anticipazioni al 23 gennaio | Tahir rapisce Merjan
Decide così di affrontarlo e lo minaccia: se non lo aiuterà a ritrovare la sua famiglia, farà del male a sua figlia Merjan. Akbar, sconvolto, chiama Behnam per chiedere spiegazioni e il nipote capisce subito che lo zio è sotto il ricatto di Tahir. Dopo una telefonata particolarmente tesa, durante la quale Behnam intuisce il legame profondo tra Tahir e Farah, la conversazione si conclude bruscamente, continuano le anticipazioni di Io sono Farah. Intanto Tahir rapisce Merjan, avvertendo Akbar che non rivedrà la figlia finché non collaborerà per ritrovare Farah e Kerim. Akbar vorrebbe rivolgersi alla polizia, ma Behnam lo ferma, sostenendo di avere un piano per salvare la ragazza. 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Behnam trova Farah e la rapisce
Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025: Farah e Tahir diventano marito e moglie
Io sono Farah, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; Io sono Farah, le trame dal 19 al 23 gennaio; Le anticipazioni della puntata di stasera di “Io sono Farah”; Io sono Farah, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026.
Io sono Farah, anticipazioni settimana dal 19 al 23 gennaio - Io sono Farah, anticipazioni della settimana dal 19 gennaio al 23 gennaio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it
Anticipazioni turche Io sono Farah, prossime puntate/ Farah viene torturata e bruciata, Kerim rischia la vita - Anticipazioni turche Io sono Farah, prossime puntate: Farah viene torturata e bruciata, Kerim rischia di morire per ... ilsussidiario.net
"Io Sono Farah", le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: chi ha tentato di ucciderla e cosa succede ora - Farah è convinta di essere nel mirino sbagliato e vuole scoprire chi c’è davvero dietro l’attentato. alfemminile.com
Di serie turche non ne abbiamo mai abbastanza, senza dubbio "Io sono Farah" è tra le più belle. Ma è la migliore Dite la vostra! #IoSonoFarah #serieturche #mediaset - facebook.com facebook
Io Sono Farah, anticipazioni oggi (14 gennaio 2026): salto temporale e colpo di scena, Tahir trova Mehmet in fin di vita x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.