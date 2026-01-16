Io sono Farah anticipazioni al 23 gennaio | Tahir rapisce Merjan

Decide così di affrontarlo e lo minaccia: se non lo aiuterà a ritrovare la sua famiglia, farà del male a sua figlia Merjan. Akbar, sconvolto, chiama Behnam per chiedere spiegazioni e il nipote capisce subito che lo zio è sotto il ricatto di Tahir. Dopo una telefonata particolarmente tesa, durante la quale Behnam intuisce il legame profondo tra Tahir e Farah, la conversazione si conclude bruscamente, continuano le anticipazioni di Io sono Farah. Intanto Tahir rapisce Merjan, avvertendo Akbar che non rivedrà la figlia finché non collaborerà per ritrovare Farah e Kerim. Akbar vorrebbe rivolgersi alla polizia, ma Behnam lo ferma, sostenendo di avere un piano per salvare la ragazza. 🔗 Leggi su 2anews.it

