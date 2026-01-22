Invincible 4 la nuova Villain arriva dal mondo di The Walking Dead

Invincible 4 si avvicina con l’introduzione di nuovi personaggi, tra cui la Villain proveniente dal mondo di The Walking Dead. La serie animata continuerà a esplorare temi di superpoteri e responsabilità, mantenendo un equilibrio tra fedeltà ai fumetti e innovazione narrativa. La stagione promette di offrire un racconto coinvolgente, arricchito da un cast vocale ampliato e da trame che approfondiscono il percorso dei protagonisti.

La serie animata di Invincible si prepara a un ritorno esplosivo: nuove minacce, un cast vocale ancora più ambizioso e una stagione che mescola fedeltà ai fumetti e materiale originale. La quarta stagione di Invincible, in arrivo a marzo su Prime Video, introduce Danai Gurira, il volto di Michonne nella serie The Walking Dead, nel ruolo di Universa, nuova antagonista del cast animato. Prime immagini, conferme ufficiali e indizi sulla trama anticipano una stagione segnata da nuovi scontri e storyline inedite. Danai Gurira sarà Universa Dopo un finale di stagione che ha lasciato Mark Grayson letteralmente a terra - reduce dalla brutale battaglia con Conquest - Invincible si prepara a ripartire su Amazon Prime Video a marzo.

