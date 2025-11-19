contenzioso legale tra AMC e il creatore di “Fear the Walking Dead”. Una recente controversia giudiziaria coinvolge AMC, major della televisione statunitense, e Dave Erickson, creatore della serie di successo Fear the Walking Dead. Il motivo della disputa si riferisce a presunte irregolarità nelle modalità di calcolo e pagamento dei profitti derivanti dal programma, secondo quanto sostenuto dall’autore tramite una querela depositata in California. Questa vicenda si innesta in un contesto di numerosi contenziosi relativi ai diritti economici e ai ricavi delle produzioni legate a The Walking Dead. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuova causa sulla gestione dei profitti dello spinoff di walking dead contro amc