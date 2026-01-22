Introvabile | l' artista genovese Bresh torna con un nuovo singolo

Il 23 gennaio, Bresh, artista genovese, presenta il suo nuovo singolo intitolato

Da venerdì 23 gennaio sarà in radio e disponibile ovunque in digitale 'Introvabile', il nuovo singolo dell'artista genovese Bresh, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito, dopo l’uscita lo scorso anno dell’album 'Mediterraneo' (certificato Platino). Il singolo (prodotto da Shune, Rocco.🔗 Leggi su Genovatoday.it

