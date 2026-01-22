Dopo l’uscita e il successo di Mediterraneo, il suo ultimo album, Bresh torna a fare musica con un regalo a sorpresa per i suoi fan. Il cantante ligure annuncia l’arrivo di Introvabile, un nuovo singolo che apre per lui un anno di impegni e grandi emozioni collegate, come sempre, alla bellezza della sua musica. Il nuovo pezzo, disponibile in radio e in digitale, racconta un’intimità fragile e profonda, confermando ancora una volta la sua capacità di trasformare i sentimenti in canzoni. Bresh pubblica “Introvabile”: di cosa parla la canzone. Introvabile segna un nuovo giro di boa nel percorso di Bresh: una carriera che negli ultimi anni lo ha portato a diventare una delle voci più riconoscibili della sua generazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bresh, il nuovo singolo Introvabile: di cosa parla

"In riva a te", è uscito il nuovo singolo di Mauro Repetto (ex 883): il videoclip e di cosa parlaÈ disponibile da oggi, 9 gennaio, il nuovo singolo di Mauro Repetto, ex membro degli 883, intitolato “In riva a te”.

Leggi anche: “Cosa vuol dire amore”: il nuovo singolo di Alessandro D’Iuorno tra introspezione e verità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ONDA GIGANTE DEI BRAIN ROT CONTRO BASE DI LUCKY BLOCK - MINECRAFT ITA

Argomenti discussi: Bresh, il 23 gennaio esce il nuovo singolo 'Introvabile'; Bresh torna con Introvabile: il nuovo singolo tra fragilità emotive e distanze difficili da colmare; BRESH: INTROVABILE il nuovo singolo; Bresh: fuori venerdì il nuovo singolo Introvabile.

Bresh, esce venerdì il nuovo singolo IntrovabileDa venerdì 23 gennaio sarà in radio e disponibile ovunque in digitale INTROVABILE, il nuovo emozionante singolo di BRESH, che torna a sorpresa ... fourzine.it

Bresh, il 23 gennaio esce il nuovo singolo IntrovabileDal 23 gennaio sarà in radio e in digitale Introvabile, il nuovo singolo di Bresh, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito, dopo l'uscita lo scorso anno dell'album Mediterraneo (certificat ... msn.com

"INTROVABILE" è il nuovo singolo di BRESH, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito, dopo l'uscita dell'album "Mediterraneo" #Bresh #Introvabile x.com

Italian Music. “Introvabile” è il titolo del nuovo singolo di Bresh, in uscita questo venerdì in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com facebook