Inter Pisa probabili formazioni | due i dubbi di Chivu un recupero per Gilardino

L’Inter si prepara ad affrontare il Pisa nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A, dopo la sconfitta in Europa contro l’Arsenal. Chivu ha due dubbi di formazione, mentre Gilardino può contare su un recupero importante. La partita rappresenta un’occasione per i nerazzurri di risalire in classifica e ritrovare fiducia in campionato. Ecco le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Inter Pisa probabili formazioni. Dopo la delusione europea contro l’ Arsenal, l’ Inter torna a concentrarsi sul campionato e si prepara ad affrontare il Pisa nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. A San Siro va in scena una sfida tutta a tinte nerazzurre, con obiettivi però molto diversi: la squadra di Cristian Chivu vuole consolidare il primato in classifica, mentre quella guidata da Alberto Gilardino cerca punti pesanti per alimentare le speranze salvezza. L’ Inter arriva all’appuntamento con qualche dubbio di formazione ma anche con la consapevolezza di dover reagire subito. Dopo il mini turnover di Udine e il rientro di alcuni titolari contro l’ Arsenal, Chivu valuta attentamente le scelte in ogni reparto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

