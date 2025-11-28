Pisa Inter probabili formazioni | torna la Thu-La due dubbi per Chivu

L’Inter torna in campo domenica alle 15 con un solo obiettivo: voltare pagina dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid. All’Arena Garibaldi i nerazzurri cercano quel successo che manca ormai da troppo per evitare che il momento negativo diventi una vera e propria mini-crisi. Di fronte ci sarà un Pisa coraggioso. Come sta il Pisa: molte assenze per Gilardino. Gilardino dovrà fare a meno di entrambi gli ex della sfida: Cuadrado è ai box per una distrazione al bicipite femorale;. Akinsanmiro rientrerà solo a dicembre dopo la lussazione alla spalla.. Non ci saranno neppure Esteves, Lusuardi, Marin e Stengs, un elenco che costringe l’allenatore a soluzioni obbligate. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it