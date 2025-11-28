Pisa Inter probabili formazioni | torna la Thu-La due dubbi per Chivu
L’Inter torna in campo domenica alle 15 con un solo obiettivo: voltare pagina dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid. All’Arena Garibaldi i nerazzurri cercano quel successo che manca ormai da troppo per evitare che il momento negativo diventi una vera e propria mini-crisi. Di fronte ci sarà un Pisa coraggioso. Come sta il Pisa: molte assenze per Gilardino. Gilardino dovrà fare a meno di entrambi gli ex della sfida: Cuadrado è ai box per una distrazione al bicipite femorale;. Akinsanmiro rientrerà solo a dicembre dopo la lussazione alla spalla.. Non ci saranno neppure Esteves, Lusuardi, Marin e Stengs, un elenco che costringe l’allenatore a soluzioni obbligate. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Approfondisci con queste news
GdS - Pisa-Inter, domenica potrebbe esserci un’altra occasione dal primo minuto per Luis Henrique sulla fascia destra. Acerbi, Sucic e Thuram potrebbero rientrare dall’inizio. - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio per #Cuadrado: salta Pisa-Inter Vai su X
Probabili formazioni Pisa-Inter: dubbio Tramoni, Thuram con Lautaro - Dopo i passi falsi contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter dovrà rapidamente resettare, voltare ... Come scrive fantamaster.it
Probabili formazioni Pisa-Inter: Chivu riflette sui cambi - A destra si rinnova il ballottaggio tra Luis Henrique e Carlos Augusto, così come dietro dove Bisseck ... Secondo passioneinter.com
Pisa - Inter domenica 30 novembre 2025: probabili formazioni e dove vederla in diretta - Pisa–Inter del 30 novembre 2025 alle 14:00: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, analisi e pronostico del match dell’Arena Garibaldi. Riporta tag24.it